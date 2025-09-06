Occhi al cielo domenica 7 settembre per la Luna Piena del Raccolto e l’eclissi totale

Il cielo di settembre vince l’Oscar dell’anno per gli effetti più speciali. Primo tra tutti la Luna piena del giorno 7, chiamata “Luna del raccolto”, perché essendo la più vicina all’equinozio d’autunno, che quest’anno si verifica il 22 settembre, viene tradizionalmente associata alla più tipica pratica agricola della stagione. Il nostro satellite raggiungerà la fase di piena alle 18.09 ora italiana.

Il 7 settembre è attesa anche un’eclisse totale lunare, a partire dalle 18.27, con il momento culminante tra le 19.30 e le 20.51. Non sono necessari occhiali speciali per questa eclissi, ma per ottenere la migliore visione di questo fenomeno celeste, cercate un posto con una vista libera sul cielo orientale.

Come promemoria, durante un’eclissi lunare la Terra si frappone tra il Sole e la Luna, impedendo alla Luna di ricevere la luce del Sole. Di conseguenza, la Luna assume una tonalità rossastra, che le dà il nome di Luna di sangue, grazie all’atmosfera terrestre che lascia passare solo le onde luminose rosse e arancioni. Approfittatene, perché la prossima eclissi di queste dimensioni avverrà nel 2028!