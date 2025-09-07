Calcio. Il Savona tuona dopo l'intitolazione del piazzale a Rinaldo Roggero: "Utilizzare il nostro simbolo è una violazione dei diritti di proprietà"

Ha creato a sorpresa delle polemiche l'intitolazione del piazzale antistante lo stadio Bacigalupo a Rinaldo Roggero.

L'evento, organizzato dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport e al quale hanno presenziato il presidente della sezione e delegato Coni Roberto Pizzorno, l'assessore allo sport del Comune di Savona Francesco Rossello, i consiglieri regionali Sara Foscolo, Alessandro Bozzano e Roberto Arboscello oltre all'ex presidente del Savona Enzo Grenno, ha fatto infatti storcere al naso alla dirigenza del Savona.

Durante la celebrazione è infatti apparsa una bandiera biancoblu con il logo sociale, senza che la società del presidente Milani fosse stata invitata o preventivamente avvisata.

A riguardo, pochi minuti fa, il Savona ha pubblicato una nota particolarmente piccata:

"Il Savona Fbc 1907 informa che il proprio marchio è un segno distintivo registrato e di esclusiva titolarità della società.

Qualsiasi utilizzo non autorizzato del marchio, in qualsiasi forma e su qualunque supporto, costituisce una violazione dei diritti di proprietà.

Pertanto, i proprietari del marchio diffidano chiunque dall’utilizzare il logo, i simboli e l’immagine della società senza il preventivo consenso scritto.

Ci riserviamo di intraprendere tutte le azioni legali necessarie a tutela della nostra immagine e dei propri diritti qualora in futuro si verifichino episodi di utilizzo indebito".