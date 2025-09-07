 / Attualità

Attualità | 07 settembre 2025, 15:50

Savona, il 13 settembre alle Trincee il primo memorial intitolato a Doriano Tuticci

Era scomparso prematuramente a 45 anni nel dicembre scorso. Le offerte raccolte verranno donate alla Croce d'Oro

Un memorial per non dimenticarlo con le offerte che verranno raccolte che saranno donate alla Croce d'Oro di Albissola Marina.

Il prossimo sabato 13 settembre dalle 17.00 si terrà la prima edizione del torneo di calcio nel campo a 7 di via Trincee intitolato a Doriano Tuticci scomparso prematuramente nel dicembre scorso all'età di 45 anni.

Muratore e imbianchino particolarmente bravo nel suo lavoro, aveva un passato da calciatore nelle categorie dilettantistiche e da giovane fece anche un provino nell'Inter. In seguito poi giocò nel Villapiana e nello Speranza continuando poi quando aveva appeso gli scarpini al chiodo a giocare con gli amici a calcio a 7.

Suo papà Mauro e i familiari hanno deciso di organizzare il memorial che vedrà presente proprio la pubblica assistenza albissolese con una postazione sanitaria.

Luciano Parodi

