Carcare attiva un dopo scuola per i bambini della primaria

Dal 15 al 26 settembre il Comune di Carcare, in collaborazione con Anteo Impresa Cooperativa Sociale, attiverà un servizio di Attività Integrativa Scolastica dedicato agli alunni della Scuola Primaria.

Il servizio prevede l’accompagnamento all’uscita da scuola da parte di due educatori professionali e l’accoglienza presso il Centro Ragazzi comunale per quattro ore. Qui i bambini potranno consumare il pranzo al sacco fornito dalle famiglie e partecipare ad attività ludico-ricreative e didattiche.

Le famiglie interessate devono presentare domanda di iscrizione compilando il modulo allegato e inviandolo a centroragazzigiovani.carcare@gmail.com. La priorità sarà riservata ai residenti a Carcare.

"È fondamentale, prima dell’inizio delle attività, consegnare alla scuola la manleva per l’uscita da scuola, compilata sull’apposito modulo fornito dall’Istituto Comprensivo. Senza questo documento, l’educatore non potrà prendere in consegna gli alunni", si legge sul sito del Comune.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Anteo al numero 340 1518 405, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.