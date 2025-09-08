Celle, rubati gli estintori nel parcheggio dietro alla stazione

Anni fa erano stati svuotati completamente e negli ultimi tempi sono invece stati portati via, l'ultimo qualche giorno fa.

Gli estintori presenti nel parcheggio coperto retrostante la stazione ferroviaria di Celle tra via Gioia e via XXV Aprile sono stati infatti portati via con le cassette che li contenevano che sono state danneggiate.

Una zona "franca" dietro la stazione che è diventata terreno fertile per i vandali che qualche anno fa avevano deciso di svuotare il contenuto dell'apparecchio imbiancando il pavimento e le auto parcheggiate.

Le telecamere presenti non sono funzionanti ma il Comune ha intenzione di intervenire per la sistemazione.