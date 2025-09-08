Semaforo sull'Aurelia a Capo San Donato, “Impegno X Finale”: “Si faccia chiarezza definitiva sui tempi”

Un'interpellanza da discutere nel prossimo Consiglio comunale, previsto venerdì 12 settembre, per chiedere chiarimenti sulla gestione dei lavori sulla frana di Capo San Donato.

A presentarla è il gruppo “Impegno X Finale”, coi consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro che sottolineano i continui rinvii all’apertura del doppio senso, lamentando una criticità nella gestione dell'emergenza e del cantiere, richiedendo inoltre più informazioni e trasparenza per la città.

Scrive il gruppo civico: “Ormai da 7 mesi, da febbraio appunto, viviamo il disagio di un lungo semaforo sull’Aurelia che durante il periodo pasquale si è trasformato in un mese di chiusura totale della strada. Sette mesi di disagi, code, attese infinite subite da residenti e i numerosi turisti. Poche le informazioni da parte dell’Amministrazione”.

Il gruppo di opposizione ricorda quindi un’intervista del 13 maggio a un quotidiano locale dove l’Amministrazione parlava “di riapertura del doppio senso di marcia a fine giugno, o primi di luglio”. “Su richiesta della minoranza in Consiglio la stessa Amministrazione ha rinviato la possibile apertura a settembre - continuano - L'unico vero risultato è quello che noi tutti vediamo quotidianamente: semaforo e interminabili attese sotto il sole”.

“Comprendiamo che l’impresa incaricata stia portando avanti un lavoro complesso, ma la gestione dell’emergenza prima e del cantiere e della viabilità ora è pessima e senza una reale cognizione di ciò che sta succedendo da parte dell'Amministrazione - aggiungono -. Varigotti ha vissuto i primi mesi isolato totalmente senza alcuna vera considerazione da parte del Comune, ha trascorso la stagione estiva cercando di giustificare ai turisti le code, i semafori, i cantieri iniziati a maggio e interrotti con aree recintate in piena estate, la sporcizia complessiva e l'assenza di presidio”.

Per la minoranza è “un bilancio davvero negativo e con molte sfumature che danno una pessima immagine al nostro territorio. La cittadinanza merita maggiore rispetto e una vera e precisa informazione. Dopo 7 mesi di assordante silenzio ce la meritiamo” concludono dal gruppo “Impegno X Finale”.