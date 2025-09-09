Albissola Marina saluta la dirigente Malagamba. L'assessore Tremolati: “Grazie per la dedizione e l’impegno”

Albissola Marina ha voluto rendere omaggio alla dirigente scolastica Maria Rosalba Malagamba, che nei giorni scorsi ha raggiunto la meritata pensione dopo anni alla guida dell’Istituto Comprensivo delle Albisole.

A esprimere a nome dell’amministrazione comunale un sentito ringraziamento è stata l’assessora alle politiche scolastiche Silvia Tremolati, che ha affidato a una lettera pubblica le proprie parole di stima e riconoscenza.

Porgendo alla preside “i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in tutti questi anni”, l'assessore, nella sua lettera, ricorda come “a pochi giorni dalla meritata pensione, ma con un anno scolastico in partenza, mi è capitato di trovarla ancora a scuola, al lavoro, come sempre. Io non ricordo infatti un giorno, un episodio, in cui lei non fosse disponibile”.

“È per questo il grazie più grazie di tutti, per esserci stata con impegno e dedizione, per aver contribuito alla crescita della nostra comunità scolastica - scrive l'assessore - E ancora grazie per la stima e il rispetto, come genitore prima ancora che come assessora, grazie per aver provato a mettersi nei panni degli altri, per aver permesso che la scuola si aprisse al territorio facendo nascere collaborazioni virtuose, che hanno coinvolto l'intera comunità cittadina. La ringrazio ancora per l'energia trasmessa ai nostri bambini e ragazzi, per la pazienza e la cura che ha riservato loro”.

“Dagli uffici comunali le arrivano i più sentiti ringraziamenti, in virtù della lunga e fruttuosa collaborazione, basata sulla stima reciproca e nell'interesse degli insegnanti e degli studenti” continua ancora l'assessore.

Il saluto alla dirigente è stato condiviso anche dal sindaco Gianluca Nasuti e da Elisa Tomaghelli, già assessora alle politiche scolastiche, che hanno voluto unirsi all’augurio di godere appieno degli anni futuri. “Un caro abbraccio e l’augurio di vivere al meglio questo nuovo capitolo” ha concluso Tremolati.