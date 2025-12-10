Savona, Santa Lucia tra argilla e tradizione: al Museo della Ceramica una giornata dedicata ai macachi

In occasione di Santa Lucia, una delle ricorrenze più care alla comunità savonese, il Museo della Ceramica trasforma i suoi spazi rinnovati in un palcoscenico dedicato all’arte presepiale.

Sabato 13 dicembre, dalle 10 alle 18, il primo piano della struttura ospiterà un’area espositiva interamente dedicata ai tradizionali macachi e alla produzione artigianale locale. L’iniziativa, concepita come un omaggio alla storia e all’identità del territorio, sarà ad accesso libero per tutti i visitatori, che potranno scoprire da vicino le creazioni di alcune tra le più prestigiose manifatture savonesi e albisolesi.

Ad arricchire l'appuntamento sarà la presenza dell’associazione Macachi Lab, custode del celebre presepe popolare di Albisola. I maestri artigiani non si limiteranno a esporre le proprie opere, ma offriranno al pubblico dimostrazioni dal vivo, svelando i segreti delle tecniche di modellazione e raccontando le origini storiche di questi iconici personaggi in ceramica.

Partecipano all'iniziativa le botteghe Stella d’Argento e BF Ceramiche per Savona, insieme a Mi Art, Ceramiche Monica Viglietti e La Nuova Fenice per Albissola Marina, garantendo una panoramica completa sulla qualità e la varietà stilistica della nostra terra.

Tutte le statuine e i presepi presentati durante la giornata entreranno a far parte di una speciale selezione natalizia, che rimarrà disponibile per l’acquisto presso il bookshop del museo fino al 25 dicembre.

Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera delle feste attraverso il recupero di un patrimonio artigianale che continua a unire generazioni, trasformando un semplice oggetto in una testimonianza viva della cultura locale.