I libri a Celle passano di mano in mano: posizionate 5 casette sul territorio (FOTO)

"Libri in viaggio". Così è stato rinominato il progetto del Comune di Celle Ligure che ha deciso di posizionare grazie alla realizzazione dei ragazzi del laboratorio del Centro di Educazione al Lavoro (C.E.L. Torretta) della Cooperativa Sociale Agorà di Genova 5 casette dove possono essere collocati i libri per condividere il piacere della lettura.

Le casette bianche e blu sono state posizionate nei pressi della biblioteca comunale (ex Alborada, dove è presente il primo prototipo), ai Piani dal parco giochi, dalla galleria Crocetta, sul lungomare in centro dalla sede del Club Nautico e in Piazzetta Delfino dalla "riunda" davanti alle poste.

Altre 7-8 verranno collocate nelle frazioni cellesi ma avranno la forma di casette per gli uccelli.

"E' un progetto a cui tenevamo in modo particolare, la cosa bellissima è che siamo riusciti a coinvolgere la cooperativa Agorà e che i ragazzi si sono prodigati ed entusiasmati tanto e le hanno realizzate con tanto di loghi e colori con l'aiuto degli educatori - spiega la consigliere delegata alla cultura Emilia Caviglia che ha ringraziato oltre alla cooperativa, anche lo Iat, il vicesindaco Francesco Sorrentino e Francesca Merlo - Durante le inaugurazioni hanno parlato della loro atoria ed è stata un immensa gioia e molto emozionante. Questo è un inizio di progetto che si estenderà alle frazioni con le casette che verranno posizionate indicativamente in prossimità delle chiese in modo che diventino un punto di ritrovo".

Per realizzare le strutture sono state impiegate tra elaborazione e lavorazione dei materiali circa 3 settimane. Muovendosi tra i vari laboratori di falegnameria, decorazione e comunicazione visiva hanno lavorato in collaborazione tutti i ragazzi presenti nel C.E.L. ognuno con le proprie attitudini.

I libri quindi a Celle dallo scorso agosto passano "di mano in mano".

Il book crossing è un'iniziativa di distribuzione gratuita di libri che ruota, nel mondo del web nelle più importanti realtà, intorno all'esistenza di un elenco di volumi identificati da un codice unico, attraverso cui è possibile seguire la traversata del libro, e il suo incrociarsi con i lettori. Il termine, infatti, deriva da bookcrossing.com, un club gratuito di libri on-line fondato nel 2001, per incoraggiare tale pratica, con lo scopo di "rendere il mondo intero una biblioteca".