"Scacco Matto" Marco Briano vince ancora a Sarabanda: conquista 50mila euro

Il savonese Marco Briano vince ancora ed è il campione dei campioni di Sarabanda.

Alla prima serata del "Torneo dei Campioni" andato in onda ieri sera su Italia Uno, il ragioniere di Savona, scacchista e già vincitore di 126mila euro lo scorso 28 agosto nel noto programma musicale condotto da Enrico Papi, nel gioco finale ha vinto 50mila euro indovinando 9 canzoni su 10.

Durante tutta la serata Marco, tifoso del Genoa e grande appassionato di ciclismo oltre naturalmente del mondo della musica, aveva già dato filo da torcere ai suoi avversari mantenendo il suo stile, gentilezza e sportività e arrivando nelle diverse manche sempre nella fase finali al 7x30 non riuscendo a completare però il tabellone.

"Scacco Matto", questo il soprannome che gli ha affibbiato Papi, è poi riuscito a conquistare l'importante somma indovinando 9 titoli.

La prossima stagione del programma dovrà poi difendersi da campione in carica.