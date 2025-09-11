 / Eventi

Eventi | 11 settembre 2025, 16:10

"Lo sport e il turismo sportivo": a Savona il convegno organizzato dal Panathlon Club Carlo Zanelli in collaborazione con la Confcommercio

Appuntamento a partire dalle ore 9.30 ai bagni Olimpia

&quot;Lo sport e il turismo sportivo&quot;: a Savona il convegno organizzato dal Panathlon Club Carlo Zanelli in collaborazione con la Confcommercio

Sport e ricettività si incontrano per stringere una nuova sinergia. 

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 9,30, i bagni Olimpia di Savona accoglieranno i lavori del convegno organizzato dal Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona in collaborazione con la Confcommercio di Savona dal titolo "Lo sport e il turismo sportivo".

La mattinata si aprirà con i saluti del presidente Panathlon Club Savona Enrico Rebagliati e del presidente della Confcommercio di Savona Enrico Schiappapietra, oltre ai saluti istituzionali dei presenti.

Si susseguiranno diversi interventi, moderati dal segretario del Panathlon Club Savona Simone Falco. 

Verranno presentati i dati relativi allo sviluppo turistico e a scattar la fotografia sull’andamento della nostra provincia saranno proprio i rappresentanti di Confcommercio Savona, in particolare gli albergatori e i titolari dei pubblici esercizi.

Quindi il dibattito si concentrerà sugli eventi sportivi, che richiamano nella città di Savona e nella provincia migliaia di persone tra atleti, dirigenti, tecnici. 

In provincia, infatti, non mancano le manifestazioni di richiamo, come per esempio il Meeting di Savona e l'Half Marathon, altre importanti competizioni nelle varie discipline sportive come il nuoto, l'hockey, il tiro a volo, il tiro con l'arco. Eventi che richiedono collaborazione, oltre che un’adeguata organizzazione, per rendere l’accoglienza adatta alla portata delle manifestazioni. 

Al termine saranno consegnati alcuni riconoscimenti ai partecipanti all'evento.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium