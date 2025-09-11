"Lo sport e il turismo sportivo": a Savona il convegno organizzato dal Panathlon Club Carlo Zanelli in collaborazione con la Confcommercio

Sport e ricettività si incontrano per stringere una nuova sinergia.

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 9,30, i bagni Olimpia di Savona accoglieranno i lavori del convegno organizzato dal Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona in collaborazione con la Confcommercio di Savona dal titolo "Lo sport e il turismo sportivo".

La mattinata si aprirà con i saluti del presidente Panathlon Club Savona Enrico Rebagliati e del presidente della Confcommercio di Savona Enrico Schiappapietra, oltre ai saluti istituzionali dei presenti.

Verranno presentati i dati relativi allo sviluppo turistico e a scattar la fotografia sull’andamento della nostra provincia saranno proprio i rappresentanti di Confcommercio Savona, in particolare gli albergatori e i titolari dei pubblici esercizi.