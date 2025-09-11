Uno Swing per l’Inclusione: a Garlenda il golf abbatte ogni barriera

Sabato 13 settembre 2025 il Golf Club Garlenda ospiterà “Uno Swing per l’Inclusione”, una giornata dedicata allo sport come strumento di crescita personale e partecipazione. L’iniziativa rientra nel progetto Golf oltre ogni Barriera, promosso dalla Delegazione Regionale Liguria della Federazione Italiana Golf, dal Comitato Italiano Paralimpico – Regione Liguria e dalla Regione Liguria.

L’evento si rivolge in particolare a persone con bisogni comunicativi e relazionali speciali, offrendo attività di avvicinamento al golf e momenti di condivisione. La mattinata si aprirà alle ore 8 con una gara riservata ai tesserati FIG, 18 buche Stableford in formula Louisiana a coppie. Alle 12 è prevista l’accoglienza con pranzo, seguita, dalle 14.30, da attività motorie e da una spiegazione delle regole del gioco.

Dalle 15.30 partirà la gara inclusiva, con camminata nel verde e attività pensate per favorire la partecipazione di tutti. Alle ore 18 si terrà la cerimonia di premiazione con tutti i partecipanti, alla presenza del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Per informazioni: Golf Club Garlenda, via del Golf 7, tel. 0182 580012 – info@garlendagolf.it.