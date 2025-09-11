Pietra, Casella (Avs): “Corso di fisioterapia cancellato, nessuna attenzione alle necessità del territorio”

“Lo scorso marzo, avevo presentato un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere di bloccare la chiusura del corso di laurea in Fisioterapia nelle sedi di Pietra Ligure e La Spezia. Adesso, purtroppo, questo scenario si sta concretizzando, nonostante le rassicurazioni dell’assessore regionale alla Sanità”

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, punta il dito contro l’inefficienza dell’amministrazione regionale dopo la cancellazione del corso di laurea in Fisioterapia nelle sedi di Pietra Ligure e La Spezia.

“Col consigliere regionale Roberto Arboscello, abbiamo presentato una nuova interrogazione alla giunta regionale per sollecitare la difesa del corso universitario di Pietra Ligure. Non esistono motivazioni valide per chiudere il corso di Fisioterapia al Santa Corona. È un polo formativo attivo dal 1979, che vanta un metodo di insegnamento solido ed efficace. È un’eccellenza nel panorama nazionale: nei tre anni del corso, lezioni frontali e tirocini qualificati consentono agli studenti di ricevere una formazione completa”, ricorda Jan Casella.

E sottolinea: “Santa Corona è sede di una Dea di secondo livello, di un trauma center e di un polo riabilitativo nazionale. Nell’ospedale di Pietra Ligure sono racchiusi la riabilitazione ortopedica e neurologica, il trattamento di gravi cerebrolesioni acquisite, l’Unità Spinale, il centro di robotica e lo Scil, un laboratorio congiunto con l’Università di Genova. Queste peculiarità permettono di effettuare tirocini formativi di altissima qualità. Cancellare il corso di Fisioterapia significa distruggere il patrimonio di conoscenze ed esperienze accumulate in quasi mezzo secolo di attività. La sua chiusura provocherà gravi disagi agli studenti universitari e avrà pesanti ripercussioni nel ponente ligure, dove questa figura professionale è fortemente richiesta”, conclude il consigliere regionale Avs.