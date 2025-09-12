Incidente tra due scooter a Borghetto S. Spirito: due feriti al Santa Corona

Un incidente stradale si è verificato questa sera, poco prima delle 20, a Borghetto Santo Spirito, in via Parioli. A scontrarsi sono stati due scooter; l’impatto, particolarmente violento, ha provocato il ferimento di entrambi i conducenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari con la Croce Rossa di Loano e quella di Ceriale, l’automedica Sierra 4 e una pattuglia dei Carabinieri. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e hanno collaborato con il personale sanitario per immobilizzare e assistere i due feriti.

Uno dei motociclisti, che ha perso il casco durante l’urto, ha riportato traumi agli arti inferiori, un trauma toracico e un trauma cranico. L’altro ha invece subito un trauma alla gamba e un trauma al bacino. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.