Cronaca | 12 settembre 2025, 08:53

Loano, auto si schianta contro un palo della luce: nessun occupante all’interno

Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia stradale. Il conducente si è allontanato prima dell'arrivo dei soccorsi

Poco dopo la mezzanotte, la squadra 61 del distaccamento dei vigili del fuoco di Finale Ligure è intervenuta a Loano in seguito a un incidente stradale. 

Un’autovettura era finita contro un palo della luce sulla via Aurelia e, al momento dell’arrivo dei soccorsi, all’interno del mezzo non è stato trovato alcun occupante.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza sia dell’auto che del palo danneggiato, così da eliminare ogni potenziale rischio per la circolazione e per l’area circostante.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti del caso.

