Pietra, addio allo storico Comandante della Polizia Municipale Nicola Varaglioti

Lutto a Pietra Ligure per la scomparsa, all'età di 87 anni, di Nicola Varaglioti, storico Comandante della Polizia Municipale.

"Esprimo il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale per la scomparsa di una figura che ha ricoperto un ruolo di grande rilievo dal 1964 al 1996 – ha dichiarato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi –. Abbiamo lavorato a lungo insieme, quando ero impegnato nell’ufficio tecnico, mantenendo sempre un ottimo rapporto. Era una persona di grande professionalità, capace di trasmettere competenze e valori a chi, come me, era allora più giovane e si trovava a collaborare con lui. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità pietrese".

Venerdì 12 settembre, nella Chiesa Vecchia in piazza La Pietra, alle ore 19.30, sarà recitato il Santo Rosario. I funerali avranno luogo sabato 13 settembre, alle ore 15.00, nella Basilica di San Nicolò.

Nicola Varaglioti lascia la moglie Giovanna, i figli Carmen, Virna e Rocco, la nuora Marzia, i generi Vittorio e Paolo, i nipoti Simone, Matteo e Pietro, le sorelle Giannina e Coletta, oltre ai parenti tutti.