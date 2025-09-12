Sgomberi e controlli: interventi della Polizia Locale ad Albenga sotto al ponte rosso e all’ex bar Amsterdam

Ripristino del decoro urbano e sicurezza del territorio: gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in situazioni distinte, ad Albenga, segnalate dai cittadini.

Il primo intervento ha riguardato l’area sotto il ponte rosso “E. Viveri”, dove i vigili hanno trovato quattro persone che vivevano tra materassi e mobili di fortuna. Nonostante precedenti sgomberi, la zona continuava a essere occupata in condizioni di degrado e sporcizia. A rendere la situazione ancora più critica è il rischio legato alle piogge intense, che potrebbero trasformare la permanenza sotto il ponte in un grave pericolo per l’incolumità degli occupanti. Il Comune, con il supporto di Sat, ha annunciato una bonifica definitiva dell’area.

Il secondo intervento si è svolto in via Patrioti, nei locali dell’ex bar “Amsterdam”. Dopo le numerose segnalazioni dei residenti, che avevano notato un via vai sospetto soprattutto di notte, gli agenti sono entrati con l’ausilio di un fabbro. All’interno sono stati rinvenuti scarpe, valigie e altri oggetti, indizi di un utilizzo improprio dei locali, forse come punto di appoggio per persone senza fissa dimora. Non ci sono però conferme ufficiali di un uso abitativo. L’immobile è stato liberato e riconsegnato al legittimo proprietario.