Patto per il Nord, il 13 settembre gazebo informativo a Savona

Patto per il Nord sarà presente, attraverso gazebi informativi, nelle piazze della nostra regione per una giornata dedicata a dar voce e azione ai cittadini del nord traditi e abbandonati dalla politica di questi ultimi anni.

"Il Nord vive una fase di profonda difficoltà di rappresentanza politica, le comunità locali non si sentono rappresentate e i problemi quotidiani del territorio sono spesso ignorati mentre la politica romana rivolge il proprio interesse altrove in progetti faraonici e non contestualizzati con la realtà", si legge nella nota.

Con la Gazebata Federale, Patto per il Nord, riporta con forza al centro del dibattito politico i temi della questione settentrionale, del residuo fiscale, del lavoro e del taglio delle tasse, riportando i Cittadini del nord decisori del proprio futuro.

"Non si tratta di una passerella politica, ma di un momento di azione. Vogliamo che chiunque possa venire in Patto per il Nord per costruire la nuova classe politica di quel territorio più produttivo d’Italia e dell’Europa e che oggi rischia di impoverirsi per alcune opere infrastrutturali decise dallo Stato centrale. Solo ripartendo da qui sarà possibile non dipendere dalle scelte altrui", sottolinea il segretario federale Paolo Grimoldi.

Presso i gazebo che verranno allestiti nelle nostre piazze, i rappresentanti del Patto per il Nord raccoglieranno anche il dissenso dei cittadini del Nord verso la costruzione intempestiva e priva di ragionevolezza del Ponte sullo Stretto di Messina. A Savona, il gazebo sarà presente sabato 13 settembre, dalle 15:00 alle 18:00, sotto i portici di via Paleopaca, angolo Corso Italia.