Vernazza Autogru sostiene la Croce Rossa con una nuova automedica

Vernazza Autogru, azienda leader a livello nazionale e internazionale nel settore del sollevamento, dei trasporti eccezionali e dei lavori aerei con piattaforme, attiva dal 1946, conferma ancora una volta la propria vicinanza al territorio e alle comunità locali. Non solo grandi opere ingegneristiche, ma anche grandi gesti di responsabilità sociale.

Dopo il mezzo per il trasporto disabili donato lo scorso anno al Comitato della Croce Rossa Italiana di Vado Ligure, Quiliano e Bergeggi, l’azienda ha inaugurato nei giorni scorsi una nuova automedica destinata al Comitato di Genova Ponente della Croce Rossa Italiana.

Il veicolo donato quest’anno è una Dacia Duster 4x4, scelta per la sua capacità di operare anche nelle aree più difficili da raggiungere, in un territorio complesso e articolato come quello di Genova e dell’entroterra ligure.

L’allestimento e l’organizzazione dell’iniziativa sono stati portati avanti in stretta collaborazione con la presidente del Comitato di Genova Ponente, Maria Buonfino, che ha seguito ogni fase del progetto insieme ai rappresentanti di Vernazza Autogru. All’inaugurazione hanno preso parte anche il presidente regionale della Croce Rossa Italiana, avv. Luca Bracco, l’assessore del Comune di Genova, Rita Bruzzone, e il presidente del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio, sottolineando il valore istituzionale e sociale dell’iniziativa.

«Il nostro impegno per la Croce Rossa continua» è lo slogan che accompagna queste iniziative, diventate nel tempo un simbolo della filosofia aziendale Vernazza: trasformare la propria forza industriale in un sostegno concreto al territorio.

“Non si tratta solo di un gesto di solidarietà – sottolinea l’azienda – ma della volontà di dimostrare, in modo tangibile, cosa significhi per noi essere parte della comunità e sostenerla nei momenti più importanti. Siamo fieri che il nome Vernazza sia legato a iniziative capaci di fare la differenza”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai volontari e a tutto lo staff della Croce Rossa, autentico esempio di dedizione e coraggio, che ogni giorno operano a fianco dei cittadini.

Con questa nuova donazione, Vernazza Autogru ribadisce che la responsabilità sociale non è un progetto accessorio, ma parte integrante della propria identità: radici solide nel territorio, sguardo sempre rivolto al futuro.