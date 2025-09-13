Albenga, estate di lavori nelle scuole: sopralluoghi della vicesindaco in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico

Ieri, venerdì 12 settembre, la vicesindaco di Albenga Silvia Pelosi, insieme al geometra Luca Sola dell’Ufficio Tecnico comunale, ha effettuato un sopralluogo in alcuni plessi scolastici del territorio in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, previsto per lunedì 15 settembre.

Durante il periodo estivo sono stati realizzati numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tra questi: indagini sui controsoffitti, opere di tinteggiatura in numerosi plessi del primo e secondo circolo, l’acquisto di nuove brandine per le scuole dell’infanzia, la fornitura di tinte per al personale Ata del secondo circolo e interventi nella cucina della scuola dell’infanzia di Leca.

“Ho voluto fare un giro in alcuni plessi scolastici dove questa estate sono stati fatti interventi manutentivi in vista dell’inizio dell’anno scolastico - afferma la vicesindaco Silvia Pelosi, con delega all’edilizia scolastica -. È stata inoltre l’occasione per incontrare gli insegnanti, il personale scolastico e ATA e anche per accogliere richieste e necessità. Il dialogo è costante e continuo e cerchiamo sempre di dare risposte concrete alle varie esigenze”.

“In questi anni abbiamo sempre posto grande attenzione alle scuole – sottolinea la Vicesindaco Pelosi – realizzando interventi importanti, come quelli di adeguamento sismico e antincendio o la sostituzione dei serramenti, solo per citarne alcuni. Continueremo a lavorare in questa direzione, perché riteniamo fondamentale garantire ai bambini e ai ragazzi un ambiente sicuro e sempre più bello e stimolante. I prossimi interventi che voglio citare e per i quali siamo in attesa delle autorizzazioni necessarie, sono quelli di sostituzione dei serramenti e di adeguamento della palestra delle scuole Paccini. Colgo infine l’occasione di questo sopralluogo per ringraziare tutto il personale scolastico, i dirigenti del Comprensivo I e del Comprensivo II, oltre agli uffici comunali che si sono adoperati affinché gli interventi venissero realizzati nei tempi previsti.”