Toirano, rocciatrice cade in zona impervia: al Santa Corona in codice giallo

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio a Toirano per una rocciatrice che, cadendo nell’area dell’ex cava in una zona impervia, ha riportato un trauma alla caviglia.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 15. Sul posto è intervenuta la squadra 51 del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga. A supporto dell’operazione è stato attivato il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), specializzato in interventi in ambienti difficili da raggiungere, con l’impiego di mezzi fuoristrada per arrivare fino al punto dell’incidente.

La donna è stata assistita sul posto dal personale sanitario del Soccorso Alpino, coadiuvato dai Vigili del Fuoco. Una volta stabilizzata, è stata trasportata a spalle tramite barella Kong Lecco fino al punto accessibile dai veicoli fuoristrada. Da lì è stata caricata su un mezzo dei Vigili del Fuoco e trasferita fino all’ambulanza della Croce Bianca di Borghetto, che l’ha accompagnata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per lei è stato disposto il codice giallo.