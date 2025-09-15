La Protezione civile di Laigueglia premiata al Memorial Sandro Berruti di Pietra Ligure

Grande soddisfazione a Laigueglia per il primo posto ottenuto dal locale gruppo di protezione civile e antincendio boschivo nel primo “Memorial Sandro Berruti”. Il premio, istituito per ricordare una delle figure storiche della Protezione civile ligure, è stato assegnato a Pietra Ligure nel corso del primo Raduno della Protezione civile della Provincia di Savona.

Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale Giacomo Gianpedrone, i consiglieri regionali Rocco Invernizzi, Jan Casella e Sara Foscolo, il consigliere provinciale Matteo Mirone, i sindaci della provincia, rappresentanze delle polizie locali, dei vigili del fuoco e delle pubbliche assistenze, oltre ai gruppi di Protezione Civile di tutta la provincia e una rappresentanza imperiese, oltre al sindaco pietrese Luigi De Vincenzi, che ha fatto gli onori di casa.

Il riconoscimento ha inteso premiare la migliore squadra antincendio della provincia, con particolare riferimento all’attività di formazione dei volontari. Laigueglia ha preceduto, nella valutazione della giuria, le squadre di Varazze e di Villanova d’Albenga (dove ha sede la Colonna Mobile Regionale, ritenuta una delle migliori in campo nazionale).

"Questo premio ci riempie di orgoglio e di gratitudine verso questa organizzazione di volontariato amata da tutta la città – ha dichiarato il sindaco Giorgio Manfredi –. Ancora oggi la squadra ha ricevuto i ringraziamenti da parte dell’assessore comunale di Alassio, Franca Giannotta, per l’intervento di due giorni fa che ha permesso di domare l’incendio sviluppatosi sulle alture di Alassio".

"In un momento in cui tutto l’universo del volontariato lamenta il disinteresse delle generazioni più giovani – ha aggiunto l’assessore comunale di Laigueglia Giampaolo Giudice – il gruppo laiguegliese rappresenta una realtà in controtendenza, capace di miscelare l’esperienza dei più anziani con l’entusiasmo dei più giovani. Ormai il gruppo ha superato la quarantina di unità operative, nonostante venga richiesto ai nuovi volontari, che giungono anche dai comuni vicini, il superamento di severi controlli sanitari e corsi addestrativi. La nostra amministrazione intende rimanere sempre vicina alla squadra, supportandola nelle sue necessità tecniche e logistiche. Recentemente abbiamo destinato l’area dell’ex campo di calcio in uso per l’addestramento dei volontari e, con il nuovo regolamento di sicurezza comunale che stiamo preparando, intendiamo trasferire il centro operativo per le emergenze direttamente nella sede della Protezione civile. Stiamo inoltre concludendo l’acquisto di un pluviometro in grado di trasmettere i dati delle precipitazioni in tempo reale".