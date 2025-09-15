Millesimo, il Santuario Nostra Signora del Deserto celebra tre secoli dal primo miracolo della Madonna

Domenica 14 settembre, il Santuario Nostra Signora del Deserto ha vissuto momenti solenni per celebrare il terzo centenario del primo miracolo del 1725. La Messa è stata officiata dal Vescovo di Mondovì, S.E. Mons. Egidio Miragoli, e dal Rettore del Santuario, Don Gianni Malacrida.

Il santuario custodisce la memoria di un evento straordinario: una madre, in preghiera davanti all’immagine della Madonna, assistette al miracolo della vista del figlio, cieco dalla nascita. Da allora, tre secoli di fede hanno mantenuto viva una tradizione che continua a unire l’intera comunità.

Le celebrazioni per il centenario hanno animato il Santuario per tre giorni intensi di spiritualità, culminati con la Santa Messa di ieri. Alla funzione hanno partecipato numerosi fedeli, insieme a una rappresentanza istituzionale della Valle Bormida. Erano presenti il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il presidente della Provincia e sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri, e i primi cittadini di Millesimo, Bardineto, Bormida, Cengio, Cosseria, Mallare, Massimino, Murialdo, Osiglia, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale, oltre al consigliere comunale di Carcare Simone Formento, in rappresentanza del sindaco.

Sulla pagina social del Comune di Millesimo è stato sottolineato il lavoro dei volontari: “Un ringraziamento particolare a tutti coloro che si dedicano a questo luogo di culto, punto di riferimento religioso non solo per Millesimo, ma per tutta la Valle Bormida e le zone limitrofe”.

La giornata ha rappresentato non solo un momento di celebrazione religiosa, ma anche di condivisione e comunità, ricordando il valore storico e spirituale di un santuario che da tre secoli accompagna la devozione dei fedeli della Valle Bormida.