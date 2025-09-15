Savona, il giovane pianista giapponese Shimpei Arikawa al Festival Internazionale di Musica

Prosegue il Festival Internazionale di Musica di Savona con un appuntamento di grande rilievo: giovedì 18 settembre, alle ore 21.00, la chiesa di S. Andrea (Piazza dei Consoli) ospiterà il giovane pianista giapponese Shimpei Arikawa.

Il programma del recital si distingue per l’elevata complessità tecnica e la varietà stilistica. Si inizia con l’Elegia n. 2 “All’Italia!” di Ferruccio Busoni, omaggio lirico alla tradizione italiana, seguita dalla Sonata Op. 110 di Beethoven, esempio maturo e riflessivo della produzione tardiva del compositore. La Sonata n. 5 di Skrjabin introduce un linguaggio armonico innovativo, mentre le Miniature notturne di Domenico Turi rappresentano un raffinato contributo contemporaneo. A chiudere il concerto sarà la Sonata n. 8 di Prokofiev, tra le opere più dense e complesse del repertorio pianistico del compositore russo.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Concorso Pianistico Città di Albenga, dove Arikawa si è distinto come finalista nell’edizione 2025.

Nato a Fukuoka, Shimpei Arikawa ha iniziato lo studio del pianoforte a quattro anni. Giovanissimo, ha conquistato il primo premio al Concorso Internazionale Chopin per pianoforte in Asia, distinguendosi per sensibilità interpretativa e padronanza tecnica. La sua attività artistica lo ha portato a esibirsi in Giappone e in Europa, affrontando un repertorio che va da Bach a Prokofiev. Nel 2023 ha interpretato il Concerto “Imperatore” di Beethoven come solista con orchestra a Tokyo. Attivo anche nella musica da camera, collabora con ensemble di archi e fiati e dedica grande impegno all’insegnamento.

Il concerto sarà ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: segreteria@ensemblenuovemusiche.eu o via WhatsApp al +39 388 7963340.