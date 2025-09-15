Turismo ed eventi, "Impegno X Finale" chiede lumi su spese e impiego della tassa di soggiorno

Si è tornato a parlare di eventi e turismo nell'ultimo Consiglio Comunale finalese. In particolare con un quesito rivolto dal gruppo di minoranza "Impegno X Finale" con al centro le spese per le manifestazioni estive e il progetto Ponente Vibes con la sua collaborazione con la Fondazione MOS.

“Abbiamo rivolto una semplice domanda all'assessore Firpo, che dovrebbe essere la competente in materia, ma non ci è arrivata risposta sulla suddivisione dell'imposta di soggiorno” spiegano nella loro nota i consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro, accusando un “silenzio assordante” che ha destato perplessità nel gruppo.

“Questo ci ha lasciato stupiti - continuano -. Ci aspettavamo una suddivisione molto semplice e a grandi linee per i vari eventi estivi, l'attività di marketing, la consulenza per il direttore artistico dei cinque concerti di agosto, contributi ad associazioni e altre iniziative. Invece nulla di tutto questo”. Una replica è arrivata dal sindaco invece che, continuano, “ci ha spiegato le macro voci delle spese del turismo (che sono le medesime da anni). Ma dai suoi collaboratori di Giunta silenzio”.

“Non conoscere la ripartizione della tassa di soggiorno ci pare cosa assurda per i componenti di un'Amministrazione”, aggiungono dal gruppo di opposizione. Con un interrogativo di fondo: “Cosa e quanto ha destinato la Commissione Locale Turismo ?Cosa e quanto ha fatto il Comune?”

Tra le richieste del gruppo anche il riferimento alla consulenza alla Fondazione Monferrato On Stage per una cifra di 15 mila euro. Anche in questo caso da "Impegno X Finale" lamentano il silenzio da parte dell'assessore al Turismo. “L'iniziativa denominata Ponente Vibes comprende una serie di eventi già calendarizzati da tempo (come la Palma D'oro) e non comprendiamo quali costi debba sostenere per questi sei mesi di attività - continuano -. Durante il Ferragosto abbiamo assistito a una promozione di prodotti piemontesi (dolcetto e barbera) che venivano offerti sotto il sole di agosto durante gli eventi finalesi; speriamo non sia solo questo il contenuto di una così tanto decantata promozione turistico/culturale che costa ai finalesi. Nessuna risposta chiara e dettagliata neppure su tale questione”.

“Leggiamo sui canali di stampa dichiarazioni a nome del signor Gallo, lo stesso che nel 2024 ha ricevuto 2/3 mila euro di ingaggio per organizzare i primi concerti del Finale Music Festival insieme all’attuale direttore artistico, e che quest'anno (a detta dell'assessore Firpo) lavorerebbe per la Fondazione MOS per questo progetto semestrale” continuano i consiglieri di minoranza.

La nota conclude quindi con una speranza: “Un tema che la maggioranza tende a sminuire e si infastidisce alle nostre richieste di chiarimenti. Attenderemo le risposte che come ogni Consiglio ci sono state promesse in fase successive”.

