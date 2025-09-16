Ok all’ampliamento della giunta regionale, Arboscello (Pd): "Spettacolo indecoroso e irrispettoso verso i liguri"

"Uno spettacolo indecoroso e irrispettoso verso i liguri che hanno bisogno di una sanità migliore, trasporti più efficienti, sostegno alle famiglie, ai disabili, alle piccole e medie imprese e non certo di nuove poltrone per soddisfare gli appetiti dei partiti di centrodestra".

Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd, dopo l’approvazione, in seconda lettura, delle modifiche allo statuto regionale (legge 3 maggio 2005) che consentono l’introduzione di due nuovi esponenti all’interno dell’esecutivo.

"Oggi la maggioranza in consiglio regionale ha approvato l'allargamento del numero degli assessori - ha aggiunto Arboscello - Tutti sanno che dietro alla motivazione di rendere più efficiente la Giunta c'è in realtà la necessità per Bucci di accontentare i partiti che lo sostengono, cedendo nuove poltrone da assessore a chi si è sentito più penalizzato".

"L’appetito, però, vien mangiando e in questo lascia increduli la fame di Bucci, che si riscopre famelico: non gli bastano due assessori in più, annuncia immediatamente l'intenzione di ricorrere ai consiglieri delegati. Anche questa volta per accontentare coloro che saranno delusi dalle nomine dei nuovi assessori. Con ulteriori costi in più per i liguri, considerato che i consiglieri delegati avranno staff allargati", ha concluso l'esponente dem.