"Shop Survivor in Tour", conto alla rovescia per l’evento a Savona

Conto alla rovescia per il grande evento che porterà a Savona il metodo “Shop Survivor” per rilanciare i negozi: il 23 settembre Massimiliano Alvisi sarà ospite della Confcommercio Savona, per un percorso di formazione organizzato da Federmoda-Confcommercio con l’obiettivo di offrire nuove competenze di marketing e vendita al settore.

L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti i commercianti e agli operatori del terziario e del turismo. Si parlerà di strategie efficaci per aumentare la visibilità online, coinvolgere i clienti e creare una comunità fedele attorno al proprio brand. Tra i temi affrontati ci saranno l’organizzazione del layout del negozio, la gestione dell’inventario, la formazione del personale e il mantenimento di un alto livello di servizio al cliente, il tutto supportato da esempi pratici e casi di studio.

"Portiamo a Savona un metodo per migliorare l’offerta delle nostre attività – interviene Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona – Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i commercianti savonesi di acquisire strumenti concreti e visione strategica, per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più solido, innovativo e sostenibile per le proprie attività. Per questo abbiamo deciso di aprire l’appuntamento a tutte le categorie, offrendo spunti e un percorso di formazione non solo a chi vende abbigliamento, ma anche a tutte le categorie del commercio al dettaglio. L’obiettivo di migliorare l’offerta, rispondendo alle esigenze dei consumatori, accomuna tutto il nostro mondo".

Il metodo “Shop Survivor”

In questa direzione si inserisce la collaborazione con Shop Survivor, il più importante corso di formazione per retailer in Italia. Martedì 23 settembre 2025, alle ore 20, nell’aula magna della sede di Confcommercio Savona, in Corso Ricci 14, si terrà una serata di formazione gratuita con Massimiliano Alvisi, ideatore e direttore didattico del metodo.

Imprenditore con oltre vent’anni di esperienza nel settore retail, Alvisi ha già formato più di 6.000 imprenditori e collaboratori, supportandoli nel rafforzare la propria visione strategica e operativa. Il suo metodo ha riscosso grande successo in fiere di rilievo come Milano Fashion&Jewels, White Show, Pitti Bimbo, Immagine Italia & Co, e molte altre. Il 26 e 27 ottobre è inoltre in programma, a Riccione, la 14ª edizione nazionale di Shop Survivor, con oltre 1.500 partecipanti da tutta Italia.

Un’opportunità per reinventare la propria attività

L’evento si rivolge a tutti i negozianti che desiderano trasformare la propria attività in un’esperienza unica e memorabile, valorizzando il proprio spazio commerciale e creando una connessione più profonda con il cliente. Durante l’incontro saranno affrontati temi fondamentali per il successo nel commercio moderno, tra cui strategie di marketing aggiornate e mirate, l’utilizzo efficace dei social media, nuove tecniche di vendita e gestione del cliente, ottimizzazione della gestione del punto vendita e incremento dei margini e della redditività.

Uno dei principi cardine del metodo è la costruzione dell’identità del punto vendita: ogni negozio può e deve diventare unico, offrendo valore aggiunto rispetto alla semplice transazione commerciale. Secondo un’indagine Unioncamere, i negozi che integrano strategie digitali, esperienziali e personalizzate hanno una probabilità di successo superiore del 70% rispetto a chi resta ancorato a modelli tradizionali.