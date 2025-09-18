Voxonus Festival: domenica 21 settembre a Finalborgo un concerto dedicato al mare

Questo progetto nasce dalla collaborazione fra la Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Liguria e l’Orchestra Sinfonica di Savona, permettendo la realizzazione di un nutrito numero di concerti nei musei: Forte S. Giovanni di Finalborgo, Villa Rosa-Museo del vetro di Altare, Forte di S. Tecla di Sanremo, Museo dei Balzi Rossi di Ventimiglia, Area Archeologica di Nervia. L’affascinante Forte che domina Finalborgo, sarà visitabile in occasione del concerto e la Direttrice arch. Daniela Barbieri introdurrà la serata con brevi note relative alla storia del monumento.

Il Direttore artistico Claudio Gilio afferma: “il concerto del trio crossover che ho il piacere di condividere con i due sensibili artisti Alberto Fantino e Maurizio Baudino, è sempre molto gradito al pubblico per la sua immediatezza emotiva ed evocativa che avvicina alla musica ogni spettatore, prescindendo dal livello di approfondimento o di competenza individuale. Gli spettatori dei nostri concerti sono sempre molto attenti e reattivi, lo scambio che gli artisti hanno con la platea è di grande soddisfazione e divertimento.”