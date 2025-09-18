Cisl Liguria a sostegno della popolazione civile di Gaza: una raccolta fondi per gli interventi umanitari

È partita in questi giorni in tutta Italia la sottoscrizione nazionale della Cisl per sostenere, attraverso la Croce Rossa, gli interventi umanitari a favore delle donne, degli uomini e dei bambini di Gaza, travolti da una crisi senza precedenti.

"La raccolta di fondi - come sottolineato dalla Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola - nasce dalla volontà di tradurre in azione concreta il nostro appello alla pace e alla giustizia. Ospedali e scuole bombardati, quartieri distrutti, migliaia di vittime innocenti, tra cui tantissimi bambini: la situazione nella Striscia di Gaza è una ferita che interpella la coscienza di tutti".

Il sindacato ribadisce quindi con forza che "la pace è un dovere da costruire con atti concreti", motivo per il quale chiede di aprire "corridoi umanitari sicuri, per garantire l’arrivo di aiuti senza ostacoli" e "un cessate il fuoco immediato". Quest'ultima viene indicata come "unica condizione per aprire uno spiraglio di dialogo che preveda anche la liberazione immediata degli ostaggi e il disarmo dei terroristi di Hamas".

La Cisl inoltre, "nel condannare fermamente ogni ipotesi di annessione territoriale da parte di Israele, sostiene il rilancio del confronto con l’Autorità Nazionale Palestinese, unica interlocutrice legittima per ridare prospettiva al progetto di due popoli e due Stati che convivano in sicurezza".

"In questo momento drammatico, tradurre i valori della nostra Confederazione in aiuti concreti significa schierarsi dalla parte della vita, della dignità e della giustizia" sottolinea il sindacato.

La necessità di pace è quindi ciò che il sindacato sostiene, condannando fermamente "l’operazione militare via terra avviata dal governo Netanyahu contro Gaza City, con cui si sta mettendo in ginocchio un’intera popolazione civile", attraverso modalità "intollerabili e che violano i principi fondamentali del diritto internazionale e della convivenza umana". Ma anche "le responsabilità di Hamas, che con la violenza e il terrore ha colpito Israele e tiene ancora in ostaggio civili innocenti" ricadendo su oltre un milione di persone inermi.

Cisl chiede "con forza che cessino immediatamente le armi e si fermi la distruzione di un’intera città. Un crimine che condannerebbe definitivamente l’amministrazione Netanyahu e porterebbe Israele al totale isolamento".

In questo scenario l'appello alla comunità internazionale, l’Europa e l’ONU è affinché si assumano "la responsabilità di un’iniziativa rapida e vincolante: non può esserci alcuna giustizia senza il rispetto sacro della vita umana". Ad Hamas, invece, che "liberi subito tutti gli ostaggi e deponga le armi, ponendo fine a un sistema di potere spietato che ha colpito e oppresso anche lo stesso popolo palestinese".

"È urgente che l’Autorità Nazionale Palestinese dia segni concreti e forti di protagonismo politico, tornando a essere interlocutore credibile e indispensabile per la costruzione di un progetto di pace e di convivenza" conclude il sindacato.

Chiunque voglia contribuire può effettuare un versamento utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN IT73I0103003201000002918273

Intestato a: CISL – Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza Causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza”.

L’intero ricavato sarà destinato alla Croce Rossa Italiana.