19 settembre 2025, 16:39

Calizzano, va in fiamme la canna fumaria di un edificio: pronto l'intervento dei Vigili del fuoco

Rogo contenuto senza gravi conseguenze in località Mereta

Momenti di apprensione ma, fortunatamente, senza alcuna conseguenza grave oggi a Calizzano, in località Mereta, dove intorno alle 14 da una canna fumaria di un’abitazione si è sviluppato improvvisamente un incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento di Finale Ligure e con l’autoscala proveniente dal distaccamento di Albenga. 

L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando che si propagassero al tetto e mettendo così in sicurezza l’edificio.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.

Redazione

