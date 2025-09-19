Finto poliziotto deruba un’anziana, due arresti tra Napoli e Roma

Si è conclusa, con l’esecuzione di due misure cautelari in carcere, una complessa attività investigativa della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

L'operazione, condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Savona, è iniziata a seguito di un grave episodio criminoso avvenuto lo scorso febbraio nella riviera di Ponente della provincia di Savona ai danni di una signora anziana, vittima di un raggiro culminato con la sottrazione di un’ingente quantità di denaro e preziosi da parte di un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, introdottosi con l’inganno nella sua abitazione.

Le indagini hanno consentito di individuare i responsabili della truffa attraverso una meticolosa analisi degli spostamenti e dei veicoli impiegati. Le competenze specifiche della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale, nell’esaminare i tragitti percorsi e i contratti di noleggio dei mezzi utilizzati, si sono rivelate fondamentali per ricostruire i movimenti dei truffatori e identificare i due individui coinvolti, incluso il cosiddetto “finto poliziotto”.

Gli indagati, per i quali è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono stati rintracciati dai veri poliziotti nelle province di Napoli e Roma e condotti presso le case circondariali di Poggioreale e Regina Coeli.

Contemporaneamente sono state eseguite nuove perquisizioni personali e domiciliari in più località, che hanno portato all’individuazione di un terzo soggetto potenzialmente coinvolto nella vicenda.

Le indagini, attualmente ancora in corso, mirano a definire il suo ruolo e a identificare eventuali ulteriori corresponsabili che possano aver avuto un ruolo nel sodalizio criminale.