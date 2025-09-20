 / Al Direttore

Savona, cittadino denuncia: "Velocità fuori controllo in Corso Mazzini, servono provvedimenti"

Lettera

Savona, cittadino denuncia: &quot;Velocità fuori controllo in Corso Mazzini, servono provvedimenti&quot;

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Sono un cittadino di Savona ed apprendo con stupore la disposizione adottata a Roma dove, su tante arterie interessate da intenso traffico, sono stati collocati cartelli stradali con il limite di velocità a 30 Km/h". 

"Faccio purtroppo presente che invece nella principale arteria di Savona, Corso Mazzini forse unica in Italia, non è mai esistito, a mio ricordo, alcun cartello stradale indicante il rispetto del limite di velocità dei veicoli, ne tantomeno autovelox o indicazioni di presenza autovelox ne personale preposto al rispetto delle norme".

"Sottolineo che l'arteria è percorsa giorno e notte da autoveicoli, grossi Tir e moto a velocità sostenuta dove, soprattutto le moto approfittano della notte e della strada in discesa, proveniente dal ponte sul Letimbro, per dare sfogo di bravura e di velocità nell'organizzare anche piccole gare".

"Spero nella presa in considerazione della segnalazione inoltrandola agli organi preposti".

Alberto Sicari

Lettera firmata

