Frontale tra due auto sulla Sp 42 nel tratto San Giuseppe-Cengio: tre feriti in codice giallo

Incidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale 42 che collega San Giuseppe di Cairo a Cengio.
L’allarme è scattato poco prima delle 7, quando alla centrale operativa del 112 è stata segnalata una collisione tra due autovetture.
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro frontale avvenuto in località Rossi, nel Comune di Cosseria.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un imponente dispositivo di emergenza: le pubbliche assistenze della Croce Bianca di Cairo Montenotte e di Carcare, la Croce Rossa di Millesimo, oltre all’automedica del 118.
Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone, trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.