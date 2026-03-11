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Cronaca | 11 marzo 2026, 07:28

Frontale tra due auto sulla Sp 42 nel tratto San Giuseppe-Cengio: tre feriti in codice giallo

Sul posto personale sanitario, vigili del fuoco e forze dell’ordine

Frontale tra due auto sulla Sp 42 nel tratto San Giuseppe-Cengio: tre feriti in codice giallo

Incidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale 42 che collega San Giuseppe di Cairo a Cengio. 

L’allarme è scattato poco prima delle 7, quando alla centrale operativa del 112 è stata segnalata una collisione tra due autovetture.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro frontale avvenuto in località Rossi, nel Comune di Cosseria.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un imponente dispositivo di emergenza: le pubbliche assistenze della Croce Bianca di Cairo Montenotte e di Carcare, la Croce Rossa di Millesimo, oltre all’automedica del 118. 

Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone, trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Redazione

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