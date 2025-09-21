Murialdo, incendo boschivo in località Riofreddo

Nel pomeriggio di ieri un incendio ha interessato una porzione di bosco sopra la frazione Meriani, in località Riofreddo, nel comune di Murialdo. Le fiamme, ben visibili anche dalle zone limitrofe, hanno destato forte preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti subito numerosi volontari del luogo, affiancati dai vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte e dai volontari di Borghetto. A seguire da vicino le operazioni erano presenti anche il sindaco di Murialdo, Michele Franco, insieme a due consiglieri comunali.

Decisivo l’intervento dell’elicottero regionale partito da Imperia, che ha effettuato numerosi lanci d’acqua attingendo dalle vasche utilizzate solitamente per l’irrigazione degli orti. L’azione congiunta dei mezzi aerei e delle squadre a terra ha consentito di circoscrivere e spegnere le fiamme in tempi rapidi, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente.

La sinergia tra volontari, vigili del fuoco e amministrazione comunale si è rivelata determinante per affrontare l’emergenza e contenere i danni al patrimonio boschivo della zona.