Torna a vivere il campetto del Sacro Cuore: affidato alla Parrocchia che lo avrà in gestione per tre anni

Dal 1° ottobre 2025 il campetto comunale “Sacro Cuore” di corso Colombo tornerà a disposizione della comunità grazie a una convenzione tra il Comune di Savona e la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.

La decisione è stata formalizzata con l'affidamento alla Parrocchia della gestione dell’impianto in via precaria e provvisoria per la durata di tre anni, senza oneri economici per l’amministrazione. L’affidamento, che avviene in forma precaria e provvisoria, avrà una durata triennale a partire dalla firma della convenzione e potrà essere rinnovato. La convenzione decadrà automaticamente qualora l’amministrazione decidesse di avviare lavori di ripristino dell’impianto o dovessero emergere nuove esigenze comunali.

Gli obblighi del Comune riguardano la manutenzione straordinaria dell’impianto, come ad esempio il rifacimento del manto, mentre tutti gli oneri ordinari saranno a carico della Parrocchia. Quest’ultima dovrà occuparsi della vigilanza, della custodia e della pulizia del campetto, del pagamento delle utenze e della promozione di attività ricreative e sportive aperte a tutti, comprese scuole, disabili e società sportive. Inoltre, la Parrocchia dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi .

Il campetto dovrà mantenere la denominazione di “Campo di Calcio Sacro Cuore” e restare a disposizione della comunità. Il Comune si riserva poi la possibilità di utilizzare l’impianto per cinque giorni all’anno, con un preavviso di dieci giorni. All’inizio e alla fine della convenzione sarà redatto un verbale di consegna e riconsegna, comprensivo dell’inventario delle attrezzature.

L’impianto era stato chiuso lo scorso luglio, dopo la risoluzione del contratto con l’U.S. Priamar 1942 Liguria, a causa delle condizioni del manto di gioco – bisognoso di manutenzione straordinaria – e della temporanea indisponibilità degli spogliatoi messi a disposizione dalla stessa Parrocchia.

Con una nota ufficiale, la Parrocchia ha espresso la propria disponibilità a gestire il campetto come centro ricreativo e ludico per i ragazzi e le famiglie del quartiere. La Giunta comunale ha accolto positivamente la proposta e dato il via libera alla nuova convenzione.