Danni maltempo, la Camera di Commercio ricorda alle imprese di presentare la segnalazione entro 30 giorni dell’evento calamitoso

Sul sito camerale il modello AE da compilare

In merito ai recenti eventi calamitosi che hanno interessato le province di Imperia, Savona e La Spezia, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda alle imprese la procedura di segnalazione del danno subito: occorre verificare tempestivamente gli eventuali danni (a strutture, attrezzature, impianti e macchinari, locali, materie prime, scorte di merci e prodotti...) e compilare il modello AE. che, entro 30 giorni dall’evento, va trasmesso tramite Pec alla Camera di Commercio, all’indirizzocciaa.rivlig@legalmail.it.

L’adempimento è necessario per accedere alle eventuali misure di sostegno che potranno essere emanate a seguito della dichiarazione dello stato di calamità. Possono segnalare il danno le attività economiche e produttive, i titolari di partita iva, i professionisti che hanno subito danni ai propri beni. Le persone giuridiche diverse dalle imprese che perseguono scopi di natura sociale - associazioni, fondazioni, enti anche religiosi - devono invece far riferimento al Comune in cui è avvenuto il danno mentre le aziende agricole devono far riferimento all’Ispettorato Agrario Regionale.

Al seguente link, è scaricabile il modello AE e le istruzioni per la sua corretta compilazione: https://www.rivlig.camcom.gov.it/contributi-alle-imprese/segnalazione-eventi-calamitosi

Le imprese che abbiano necessità di informazioni sulle procedure amministrative per la segnalazione danni, possono rivolgersi all’Ufficio Incentivi e Agevolazioni - Eventi Calamitosi della Camera di Commercio Riviere di Liguria ai seguenti recapiti: telefono 019/8314262, 019/8314249, 0183/793247; e-mailservizialleimprese@rivlig.camcom.it.

