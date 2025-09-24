"Cammin Facendo" ad Albissola Marina, una giornata dedicata a natura e sostenibilità

Sabato 27 settembre, dalle 9.30 alle 17.00, Albissola Marina ospiterà “Cammin Facendo”, una giornata di esperienze e attività gratuite pensate per grandi e piccoli, con l’obiettivo di far conoscere e tutelare il territorio attraverso la scoperta, la creatività e la sostenibilità.

L’iniziativa, promossa dal CEAS Riviera del Beigua in sinergia con il Comune di Albissola Marina e con la collaborazione di Assonautica Provinciale di Savona e SAT, propone un ricco programma che mette al centro la partecipazione attiva e il contatto diretto con l’ambiente.

Il cuore della giornata sarà la passeggiata Girinbricco, un’escursione di circa 12 chilometri con dislivello di 383 metri, dedicata a chi ama il trekking e vuole immergersi nei paesaggi tipici del territorio ligure. Qui i cosiddetti “bricchi”, piccole colline che degradano verso il mare, creano un suggestivo intreccio di valli e ambienti naturali molto diversi tra loro. In questi luoghi l’uomo ha lasciato tracce antiche e preziose, come le “fasce” e i terrazzamenti agricoli, che hanno permesso la convivenza tra flora, fauna e attività umane, dando vita a un fragile ma meraviglioso equilibrio di cui oggi siamo chiamati a prenderci cura.

Parallelamente, sarà possibile contribuire alla pulizia della spiaggia, un gesto semplice ma di grande valore, che invita tutti a riflettere sull’importanza di azioni quotidiane per la tutela del mare. La mattinata sarà arricchita anche da “A spasso con l’obiettivo”, una maratona fotografica a tema ambientale che sfiderà i partecipanti a interpretare tre temi a sorpresa legati alla sostenibilità. Le fotografie, realizzabili con qualsiasi mezzo digitale, racconteranno Albissola Marina in modo creativo e originale. Saranno premiate le immagini migliori scelte dalla giuria, dal pubblico online e quelle realizzate dai ragazzi, con in palio buoni per l’acquisto di attrezzatura sportiva.

“Cammin Facendo” sarà dunque un’occasione per vivere il territorio in tutte le sue sfumature: dal cammino nei paesaggi collinari alla cura degli spazi comuni, dalla creatività fotografica al senso di comunità che nasce quando si condivide un’esperienza all’aperto. In caso di maltempo, la giornata sarà rinviata a sabato 4 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, contattabile ai numeri 366 6221213 e 327 8818713, sulla pagina Facebook del Centro o sul sito www.cearivierabeigua.it.