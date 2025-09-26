Aurelia Bis, Tafaria (Filca Cisl Liguria): "Bene la posizione di Anas sulla possibile revoca dell'appalto"

"Abbiamo apprezzato la posizione di Anas che ha fatto chiarezza sulla questione relativa all’Aurelia Bis: come Filca Cisl Liguria da mesi abbiamo sollecitato un po’ di chiarezza per capire se Ici fosse stata in grado di proseguire l’opera oppure no. Siamo felici di aver dato una scossa ad una situazione che presentava una totale assenza di certezze nei confronti dei lavoratori che spesso hanno ricevuto lo stipendio in ritardo". Così Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

"Non è il nostro lavoro entrare nelle vicende amministrative di Ici, il nostro compito è quello di chiedere ad Anas e al Commissario Castiglione di garantire la salvaguardia occupazionale per gli attuali lavoratori nel caso in cui dovesse subentrare una nuova azienda", conclude il segretario generale Filca Cisl Liguria.