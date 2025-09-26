Indagine sulla sicurezza nelle discoteche, i Golden Beach: "Emerse delle inesattezze, sempre collaborato con forze dell'ordine e Comune"

La Golden Beach Srl prende posizione in merito a quanto emerso nei giorni scorsi dalla conferenza stampa della Questura in merito all'operazione "Bella... Ma non balla" sulla sicurezza in quattro locali savonesi.

«Abbiamo letto gli articoli usciti sui quotidiani cartacei e sui siti on line, che hanno riferito delle indagini in corso su alcune persone, delle quali va specificato, che solo una e solo marginalmente, ha avuto rapporti con la nostra società - si legge nella nota della società che gestisce la discoteca albissolese - A tal riguardo desideriamo intervenire a tutela della nostra immagine poiché tali articoli contengono una serie di inesattezze peraltro amplificate, e che rasentano la diffamazione nei nostri confronti».

La società ribadisce la propria estraneità ai fatti contestati, difende l’operato dei propri collaboratori e annuncia azioni a tutela della propria reputazione.

«Innanzitutto - affermano - teniamo a precisare come, anche durante questa stagione di apertura del locale, come sempre, ci siamo affidati, per la gestione della sicurezza del locale e dei suoi clienti, a un'agenzia dotata di regolare permesso prefettizio, la Phisique Security, e che tutti i suoi operatori sono sempre stati in regola mentre nessun rapporto lavorativo è stato mai stipulato o posto in essere con l'agenzia di Savigliano denominata Lupo. Delle persone oggetto di indagini, come detto, solo una ha collaborato con noi, senza mansioni di sicurezza ma come mera "maschera" posto all'ingresso del locale: nel momento in cui questo soggetto ha posto in essere comportamenti non consoni all'incarico è stata da noi allontanato e licenziato».

«Non risponde pertanto al vero che, da parte nostra, ci sarebbe stato un atteggiamento passivo dinanzi a una situazione di presunta estorsione delle quale saremmo stati vittime - continuano - Da sempre scegliamo in autonomia i nostri collaboratori e così continueremo a fare, nel rispetto delle leggi e con la massima collaborazione con le forze dell'ordine con le quali collaboriamo, così come con il Comune di Albisola Superiore, per gestire al meglio l'ordine pubblico nel locale e nella prossimità dello stesso».

«Giova peraltro sottolineare come gli episodi richiamati si siano svolti sempre al di fuori del locale o fuori dall'orario di apertura dello stesso - scrivono - e nello specifico del presunto episodio di un soggetto all'esterno del locale con una pistola, abbiamo consegnato ogni immagine a nostra disposizione alle forze dell'ordine ma dalla visione delle stesse, in nessun istante appare una persona armata».

A testimonianza della collaborazione con le forze dell'ordine, nella replica viene riportato un altro fatto accaduto: «Vale la pena ricordare come invece, nell'aprile di quest'anno, sia stata la nostra sicurezza a collaborare fattivamente con le forze dell'ordine per bloccare e consegnare ai carabinieri, un soggetto armato, che si trovava nelle vicinanze della discoteca, della quale non era mai stato cliente. In questo episodio di gravità certa, c’è stata la pronta segnalazione al 112. Ci stupisce quindi sentire parlare di un episodio analogo, episodio che non ha mai visto la presenza di una pistola. Vorremmo anche ricordare che nel nostro locale si entra dopo essere stati perquisiti al metal detector, e pertanto che possa essere entrata una pistola che nessuno ha mai visto, sembra davvero strano».

«Golden Beach da sempre crede fortemente nella collaborazione con le forze dell’ordine - ribadiscono -, e siamo certi che la nostra posizione verrà chiarita come giusto che sia. Ci riserviamo peraltro di agire in ogni sede, sia per annullare il provvedimento di chiusura subito, sia per tutelare la nostra immagine, gravemente lesa dagli articoli usciti sui quotidiani».