Stella, un murales verrà realizzato al Mezzano: unirà mare e montagna

È stato approvato nella giunta comunale il progetto per la realizzazione di un murale in località Mezzano a Stella, all'altezza dei civici 26/28.

"Il titolo è già una poesia: "La Liguria: un balcone sul mare sospeso tra cielo e roccia" ispirato, come menzionato nel progetto, a una citazione di Eugenio Montale - dicono dal Comune - Quest'opera di street art, frutto della collaborazione di due artisti savonesi, non sarà solo un elemento decorativo: riqualificherà l'area urbana, attualmente priva di elementi distintivi. Valorizzerà il territorio ligure, unendo mare e montagna; Promuoverà uno stile di vita sano e sostenibile, ideale per outdoor e turismo lento. Stimolerà la cultura e la poesia italiana".

"Il murale, pensato in stile illustrativo moderno, sarà anche un importante punto fotografico per i visitatori, arricchendo il patrimonio culturale e promuovendo l'identità sportiva-naturalistica del territorio - concludono - Un'iniziativa che unisce bellezza, cultura e valorizzazione del nostro splendido territorio. Non vediamo l'ora di vederlo realizzato".