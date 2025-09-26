 / Attualità

Varazze, la doppiatrice Arianna Craviotto su Rai Due con il programma per bambini "On Ari"

Nelle settimane scorse la denuncia per gli abusi subiti sul sito Phica.eu

La doppiatrice Arianna Craviotto in diretta su Rai Due. La varazzina dallo scorso 15 settembre conduce infatti un programma per i bambini.

"La nostra Arianna Craviotto diventa Ari e conquista anche la TV. Dal 15 settembre è iniziata la sua nuova avventura su Rai2 ogni mattina, con "On Ari" - dice il Sindaco Luigi Pierfederici - Arianna è talento, simpatia e creatività pura: un vero orgoglio per la nostra Varazze".

Dalla sua "stanza dei sogni", Arianna dà cosi vita a un mondo con Bip, una buffa IA dalla battuta sempre pronta. Tra sketch, rubriche e interviste imprevedibili, in ogni puntata c'è un tema diverso, tra risate e fantasia.

"Siamo felici di vedere una giovane varazzina trasformare la passione in successo, con la freschezza e il sorriso che la contraddistinguono - ha concluso il primo cittadino varazzino - Forza Ari, continua così: Varazze fa il tifo per te".

Star del web con il seguitissimo profilo Tik Tok e Instagram "Arianna fa le voci" nel quale doppia i principali cartoni animati, film e serie tv. Voce di Stitch di "Lilo e Stitch", 31 anni, nelle settimane scorse aveva denunciato gli abusi subito su Phica.eu.

Il sito era diventato un luogo di diffusione non consensuale di materiale intimo, con fotografie rubate dai social.

È il caso di Arianna, che suo malgrado si era trovata di fronte a screen di video e foto zoommati, presi da Instagram e Facebook, in alcune parti del suo corpo. Da lì la decisione dopo averlo scoperto, di denunciare alle forze dell'ordine e lanciare un messaggio forte sui social.

Luciano Parodi

