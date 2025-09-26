Celle, capriolo incastrato negli scogli: salvataggio dei vigili del fuoco

Un salvataggio inusuale soprattutto perché in una zona non proprio habitat ideale per l'animale.

Questa mattina a Celle i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze hanno recuperato un capriolo sugli scogli nella zona sottostante il lungomare a due passi dal molo.

Ad intervenire a suppporto anche anche la vigilanza regionale.

L'animale sarebbe giunto nella zona dei Bagni Lido ai Piani e poi si sarebbe buttato in mare. In seguito dopo aver nuotato è riuscito a salire sugli scogli e si è nascosto in mezzo ai massi.

È stato recuperato e poi liberato sopra il distaccamento dei pompieri varazzini.

“Ringrazio i vigili del fuoco per essere tempestivamente intervenuti, come sempre pronti ad intervenire con professionalità in ogni situazione” ha detto il Sindaco Marco Beltrame.