Spotorno, l'AIB festeggia i suoi primi 50 anni di attività con una doppia inaugurazione

Spegnerà le sue prime 50 simboliche candeline, celebrando gli anni al servizio della comunità, l’Associazione Antincendi Boschivi (AIB) di Spotorno. E lo farà domani, domenica 28 settembre, con una cerimonia in Piazza della Vittoria.

A partire dalle 10 si festeggerà il mezzo secolo di vita dell'associazione con un momento di condivisione insieme alla cittadinanza e alle cariche istituzionali locali e provinciali. Saranno infatti presenti il prefetto Carlo De Rogatis, il sindaco Mattia Fiorini, il presidente del Coordinamento Volontari della provincia Marco Mordeglia, il presidente AIB Piero Delfino e una delegazione dei Vigili del Fuoco e di numerose realtà di volontariato del savonese.

«In questi cinquant’anni siamo cresciuti costantemente, sia in qualità del servizio che nel numero dei volontari – spiegano dall’AIB –. Negli ultimi quindici anni abbiamo messo a disposizione quasi 4 mila ore per il servizio antincendio e oltre 5 mila per attività di Protezione Civile. Siamo attivi anche all’interno della colonna mobile regionale, intervenendo nelle emergenze al di fuori del territorio provinciale e, se richiesto, anche nazionale. Al nostro impegno operativo si affianca la costante divulgazione della cultura di Protezione Civile e la collaborazione con le realtà del territorio, come la Croce Bianca di Spotorno, con cui condividiamo intenti e obiettivi per la raccolta fondi».

Nel corso della mattinata saranno inaugurati anche due nuovi automezzi: un furgone polivalente, acquistato grazie al contributo dei cittadini durante la Sagra del Soccorso, e un Iveco Daily dotato di serbatoio d’acqua per gli interventi antincendio, reso possibile da un contributo straordinario del Comune di Spotorno.