Savona, al congresso di FdI compare Piero Santi: segnali al centrodestra e ipotesi di lista civica

Un po' come l'ospite atteso che vuol farsi desiderare da tutti, non solo dagli organizzatori della festa ma anche dai vicini di casa, al Congresso di Fratelli d'Italia è comparso anche Piero Santi, consigliere comunale di opposizione (Insieme per Savona).

Un segnale da lanciare a Forza Italia, dove si diceva sarebbe entrato ma dove è tornato "l'avversario" Vaccarezza con il quale non ci sarebbero buoni rapporti, o l'idea di avvicinarsi al partito di Giorgia Meloni? Il messaggio lanciato da Santi sarebbe chiaro ed è nei suoi ripetuti annunci, cioè nell'intenzione di creare una lista civica con la sua candidatura a sindaco. Una candidatura che, con il bagaglio di voti che Santi ha sempre ottenuto e con qualche altre candidato forte, sarebbe in grado di creare un certo disturbo.

Sarebbero molti cittadini a chiedergli di candidarsi e se con una lista indipendente per Santi sarebbe impossibile spuntarla sulle due coalizioni di centrodestra o centrosinistra, di sicuro di fastidio al centrodestra, area in cui è cresciuto e si trova, ne darebbe un bel po'.

Tanto più se si andrà a votare con la legge passata in un ramo del Parlamento che prevede la soglia del 40% nei comuni con più di 15 mila abitanti per evitare il voto di ballottaggio e dove anche l'ultimo voto potrebbe essere determinante e dove anche una piccola percentuale di voti potrebbe essere l'ago della bilancia. A meno che qualcuno non lo convinca a creare una lista civica e appoggiare il candidato di centrodestra.