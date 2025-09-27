Scuole e allerta a Cengio, il Pd ribatte al sindaco Dotta: "Troppo facile ora scaricare le responsabilità"

"L’episodio dell’allerta meteo del 22 settembre ha messo in evidenza, ancora una volta, l’improvvisazione e l’inadeguatezza dell’amministrazione guidata dal sindaco Dotta. Non si tratta di 'strumentalizzazione politica', come lui sostiene, ma di fatti: l’allerta arancione era stata diramata con largo anticipo dalla Regione Liguria, eppure a Cengio si è preferito ignorarla fino all’ultimo, salvo poi chiudere le scuole all’improvviso, creando caos tra famiglie, studenti e personale scolastico. Una decisione tardiva e mal gestita che ha dimostrato mancanza di pianificazione e scarsa attenzione verso la sicurezza dei cittadini". Così, in una nuova risposta al sindaco Francesco Dotta, il Partito Democratico di Cengio.
"Troppo facile ora scaricare le responsabilità, governare significa prevenire, non rincorrere i problemi - continuano gli esponenti dem - Un sindaco che si limita a reagire a eventi già annunciati dimostra debolezza e incapacità di assumere decisioni tempestive. Invece di chiedere nomi e fare polemiche sterili sull’identità dei nostri responsabili locali, il sindaco farebbe bene a concentrarsi sui propri doveri: garantire ordine, sicurezza e serietà amministrativa. Ogni volta che viene messo di fronte alle proprie mancanze, sceglie la strada dell’attacco personale e della vittimizzazione. Questo atteggiamento non è solo poco istituzionale, ma offensivo nei confronti dei cittadini che meritano risposte, non scuse".
"Il Partito Democratico di Cengio continuerà a denunciare pubblicamente queste carenze, perché il nostro compito non è coprire l’inerzia dell’amministrazione, ma difendere con forza il diritto dei cengesi a un governo all’altezza delle sfide, anche in situazioni di emergenza" concludono dal Pd di Cengio.