Scuole e allerta a Cengio, il Pd ribatte al sindaco Dotta: "Troppo facile ora scaricare le responsabilità"

"L’episodio dell’allerta meteo del 22 settembre ha messo in evidenza, ancora una volta, l’improvvisazione e l’inadeguatezza dell’amministrazione guidata dal sindaco Dotta. Non si tratta di 'strumentalizzazione politica', come lui sostiene, ma di fatti: l’allerta arancione era stata diramata con largo anticipo dalla Regione Liguria, eppure a Cengio si è preferito ignorarla fino all’ultimo, salvo poi chiudere le scuole all’improvviso, creando caos tra famiglie, studenti e personale scolastico. Una decisione tardiva e mal gestita che ha dimostrato mancanza di pianificazione e scarsa attenzione verso la sicurezza dei cittadini". Così, in una nuova risposta al sindaco Francesco Dotta, il Partito Democratico di Cengio.