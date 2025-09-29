"San Michè un passo in pè", oggi, 29 settembre è festa Patronale a Celle e per la Polizia di Stato

"San Michè un passo in pè". Questo è lo storico detto ligure che si associa soprattutto ai cacciatori del passaggio cioè quei cacciatori che aspettavano gli uccelli migratori.

Con il termine 'in passo in pe' si indica il fatto la migrazione degli uccelli è iniziata verso i paesi caldi per trascorrere l'inverno. E naturalmente si associa, quest'oggi, 29 settembre, alla celebrazione di San Michele Arcangelo, giorno di festa per il Santo Patrono nel comune di Celle Ligure e per la Polizia di Stato.

In questo giorno viene così celebrato il Santo che nel Nuovo Testamento è indicato come colui che guida di nuovo alla vittoria la milizia celeste degli angeli di Dio contro Lucifero, che fu serafino e perciò fratello degli Arcangeli, e i suoi angeli (un terzo del totale), ribelli e apostati.

Secondo la profezia, alla fine dei giorni, San Michele Arcangelo era destinato a squillare la tromba annunziatrice del gran giudizio finale, quando, dopo aver ricapitolato ogni cosa in Cristo, il Regno dei Cieli verrà riconsegnato da Gesù Cristo a Dio Padre per l'eternità. A lui sono state dedicate diverse chiese, cappelle e oratori in tutta Europa e in provincia di Savona proprio a Celle, dove oggi è giornata di festa cittadina.

È stato proclamato patrono e protettore della Polizia da Papa Pio XII il 29 settembre 1949 per la lotta che il poliziotto combatte tutti i giorni come impegno professionale al servizio dei cittadini.

San Michele, oltre che della Polizia di Stato, è protettore di molte altre categorie di lavoratori: farmacisti, doratori, commercianti, fabbricanti di bilance, giudici, maestri di scherma, radiologi. Si affidano a lui anche i paracadutisti d'Italia e di Francia.

Nel comune cellese, la prima domenica di ottobre è stata da sempre organizzata la processione per le vie del paese (nel 1999 era stata ripristinata dopo un periodo di stop) con il trasporto degli artistici crocifissi e della cassa lignea policroma di San Michele Arcangelo di A. M. Maragliano del 1694 con la raffigurazione tradizionale del Santo che sconfigge il Diavolo, opera di Anton Maria Maragliano, custodita da anni nell'oratorio dell'omonima chiesa.

Questa mattina alle 10.30 al Santuario N.S. di Misericordia verrà celebrata una messa in occasione della festa patronale della Polizia.

Il 5 ottobre si svolgerà alle 16 la tradizionale processione a Celle con partenza dalla chiesa di San Michele Arcangelo.

"San Michele Arcangelo, proclamato patrono della Polizia di Stato con la bolla papale di Pio XII, del 29 settembre 1949, ha un ruolo affine alla missione che quotidianamente i poliziotti sono chiamati ad assolvere per assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e trova la sua sintesi nel motto “Sub lege Libertas” - dicono dalla Questura - A questo impegno costante la Polizia di Stato unisce anche la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica rappresentata, nel suo stemma araldico, con la doppia fiaccola incrociata. La ricorrenza rappresenta un importante momento di fede e di raccoglimento da condividere con i cittadini, rafforzando così il legame alla nostra Istituzione ed alimentando quei valori di legalità e sicurezza partecipata. Un pensiero particolare verrà rivolto ai caduti in servizio della Polizia di Stato e a tutte le vittime del dovere".