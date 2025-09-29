 / Cronaca

Cronaca | 29 settembre 2025, 11:24

Cral del porto di Savona, striscione per i bambini di Gaza rimosso da un vandalo: "Poveretto"

Era stato affisso all'ingresso a sostegno della parte più vulnerabile della popolazione palestinese

Cral del porto di Savona, striscione per i bambini di Gaza rimosso da un vandalo: &quot;Poveretto&quot;

I "camalli" della Pippo Rebagliati sono sempre stati in prima linea contro la guerra a Gaza, a sostegno della popolazione palestinese e contro il trasporto di armi in Israele. Al Cral del porto lo avevano ribadito con uno striscione a favore della popolazione di Gaza esposto all’esterno. Ma qualcuno ha deciso che quello striscione non andava bene e lo ha rimosso.

"Mi hanno insegnato che si deve sempre avere rispetto delle idee altrui – si legge sulla pagina Facebook del Cral –. Questa mattina mi sono invece resa conto che qualche povero individuo non deve avere avuto la mia stessa fortuna e ha eliminato il telone messo fuori dal Cral per i bambini di Gaza. Spero che adesso si senta realizzato, poveretto".

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium