Cral del porto di Savona, striscione per i bambini di Gaza rimosso da un vandalo: "Poveretto"

I "camalli" della Pippo Rebagliati sono sempre stati in prima linea contro la guerra a Gaza, a sostegno della popolazione palestinese e contro il trasporto di armi in Israele. Al Cral del porto lo avevano ribadito con uno striscione a favore della popolazione di Gaza esposto all’esterno. Ma qualcuno ha deciso che quello striscione non andava bene e lo ha rimosso.

"Mi hanno insegnato che si deve sempre avere rispetto delle idee altrui – si legge sulla pagina Facebook del Cral –. Questa mattina mi sono invece resa conto che qualche povero individuo non deve avere avuto la mia stessa fortuna e ha eliminato il telone messo fuori dal Cral per i bambini di Gaza. Spero che adesso si senta realizzato, poveretto".