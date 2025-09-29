Borgio Verezzi celebra il “Tempo del Creato” con il Pranzo Aromatico e un laboratorio dedicato alle api

Grande successo ieri a Borgio Verezzi per il Pranzo “Aromatico”, organizzato dalla Parrocchia San Pietro Apostolo all’interno delle Opere parrocchiali presso la Chiesa di Gesù Redentore.

L’iniziativa, parte del programma del “Tempo del Creato 2025”, ha richiamato un’ampia partecipazione, offrendo ai presenti un’occasione di convivialità e scoperta. Protagoniste le erbe aromatiche del territorio, presentate da Elena, che ha guidato i partecipanti alla scoperta di profumi, proprietà e piccoli segreti custoditi dalla natura. Al termine del pranzo, spazio a una degustazione speciale: Francesco ha condotto i presenti nel mondo dell’idromele, svelando i segreti di questa antica bevanda a base di miele.

Il pomeriggio è poi proseguito con “Un ronzio di speranza”, laboratorio pensato per i più piccoli ma capace di coinvolgere anche gli adulti. Con la guida di Giacomo, bambini e famiglie hanno potuto avvicinarsi al meraviglioso universo delle api, creature preziose e indispensabili per l’equilibrio del nostro pianeta.

A chiudere la giornata, le parole di ringraziamento di don Carmelo Galeone, parroco di Borgio Verezzi: “Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima giornata nel contesto del 'Tempo del Creato 2025': un momento di convivialità, scoperta, profumi e sapori del nostro territorio… con lo sguardo rivolto alla cura della Terra e alla gratitudine per i suoi doni”.