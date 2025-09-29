Gemellaggio Pietra Ligure-Offenburg: una delegazione pietrese in Germania per la Festa del Vino

Offenburg ha ospitato, lo scorso fine settimana, la 66ª edizione della grande Festa del Vino, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la regione del Baden-Württemberg. Tra gli ospiti ufficiali, anche una delegazione del Comune di Pietra Ligure, guidata dalla consigliere delegato alla protezione civile Gaia Cavalleri e dal consigliere delegato alla sicurezza Umberto Bona, accompagnati dal presidente del Comitato per il gemellaggio Pietra Ligure/Offenburg Silvano Ferrua.

Come da tradizione, l’Ortenauer WeinFest ha raggiunto il suo momento clou nella serata di venerdì, con l’elezione della nuova principessa del vino: per il biennio 2025-2026 il titolo è stato assegnato a Karina Roth. In questa occasione la consigliere Cavalleri ha consegnato il riconoscimento della “Città di Pietra Ligure”, consistente in un soggiorno di una settimana nella località della riviera savonese.

La delegazione pietrese è stata accolta calorosamente dal sindaco di Offenburg Marco Steffens, dal Circolo dell’Amicizia e dal suo presidente Jess Haberer. Il soggiorno è stato anche l’occasione per visitare non solo il suggestivo centro storico di Offenburg, ma anche la pittoresca cittadina medievale di Gengenbach, ai margini della Foresta Nera, e i rinomati vigneti della zona di Durbach, con la prestigiosa cantina sociale.

L’incontro si inserisce nel solco del gemellaggio che da anni unisce le due comunità, consolidando rapporti di amicizia e cooperazione culturale.

"L’Ortenauer WeinFest è sempre una piacevole occasione per continuare a rafforzare lo storico legame tra le nostre due comunità - commentano Cavalleri, Bona e Ferrua - Un legame, quello tra Pietra e Offenburg che da ben 18 anni continua a consolidarsi e una storia, quella della nostra amicizia, che continua a irrobustirsi attraverso il moltiplicarsi di scambi turistici, sociali, culturali e sportivi, ma anche di tanta fratellanza, solidarietà e vicinanza. Una storia che è quasi prossima a festeggiare il suo ventennale, che cade nel 2027, e che continua ad allargarsi coinvolgendo sempre più persone e realtà ma anche i nostri territori limitrofi. Grazie per la sempre impeccabile accoglienza e non vediamo l'ora di ospitare a Pietra e nella nostra splendida Riviera la principessa dell’Ortenauer WeinFest 2025".