Avis Albenga, donazioni in crescita: +20% nel primo semestre 2025

Nel primo semestre del 2025, le donazioni di Avis Comunale di Albenga hanno avuto un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2024: infatti, la raccolta dei primi sei mesi del 2025 è di 436 unità, a fronte di 363 del corrispondente periodo dell’anno scorso, con un aumento di ben 73 unità.

Confidando di migliorare ancora l’entità della raccolta di sangue, Avis Comunale di Albenga, anche per il mese di ottobre, ha organizzato le giornate di donazione per lunedì 6, lunedì 13, venerdì 17, domenica 19 e venerdì 31, previo appuntamento telefonico al n. 0182-562249, nei giorni di martedì - mercoledì - giovedì, dalle ore 10,00 alle 12,00.

“Ringrazio di cuore tutti i Donatori per il grande contributo e l’impegno che ha permesso di aumentare del 20% la raccolta del primo semestre 2025. Vorrei ricordare il benefico impatto che i donatori di sangue hanno sulla vita delle persone bisognose, sensibilizzando l’opinione pubblica in merito al bisogno di donazioni di sangue e plasma, incoraggiando a donare regolarmente il sangue per garantire la stabilità e l’autosufficienza, invitando e stimolando le nuove generazioni a intraprendere questo percorso di solidarietà - commenta il Presidente di Avis Comunale di Albenga Giovanni Patuzzo - Dona il sangue, dona il plasma, insieme salviamo vite: è questo lo slogan, sempre attualissimo, che AVIS Nazionale aveva scelto per il manifesto della Giornata mondiale del donatore che si è svolta il 14 giugno 2025”.